Agnico-Eagle Mines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agnico-Eagle Mines äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4,42 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Agnico-Eagle Mines 2,95 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 3,90 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at