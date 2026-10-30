Agnico Eagle Mines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Agnico Eagle Mines stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 667,40 ARS gegenüber 464,96 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5 374,80 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 4 064,65 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at