Agora A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 42,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at