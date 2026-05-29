Agora A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Agora A hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Agora A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 33,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at