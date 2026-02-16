AGORA Hospitality Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AGORA Hospitality Group präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,390 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat AGORA Hospitality Group im vergangenen Quartal 2,56 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AGORA Hospitality Group 2,39 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,82 JPY. Im letzten Jahr hatte AGORA Hospitality Group einen Gewinn von 0,430 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,27 Prozent auf 9,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at