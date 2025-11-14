|
AGORA Hospitality Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AGORA Hospitality Group veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0,450 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGORA Hospitality Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
