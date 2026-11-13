AGORA Hospitality Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AGORA Hospitality Group hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AGORA Hospitality Group 4,38 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGORA Hospitality Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at