|
14.08.2026 06:31:29
AGORA Hospitality Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AGORA Hospitality Group hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,19 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.