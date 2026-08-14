AGORA Hospitality Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AGORA Hospitality Group hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,19 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at