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25.05.2026 06:31:29
Agora präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Agora präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 PLN. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,200 PLN ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 364,7 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,3 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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