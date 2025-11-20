Agora präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agora hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 368,6 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 334,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at