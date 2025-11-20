Agor a Aktie
WKN DE: A2P7ZM / ISIN: US00851L1035
|
20.11.2025 19:01:56
Agora Shares Rise 11% On Higher Revenue And Return To Profit In Q3
(RTTNews) - Agora, Inc. (API) climbed 11.16 percent, rising $0.37 to $3.68 on Thursday after reporting third-quarter revenue of $35.4 million, up 12 percent from $31.6 million a year earlier. The company posted net income of $2.7 million, reversing a net loss of $24.2 million in the same quarter last year.
The stock is trading at $3.68, compared with a previous close of $3.31 on the Nasdaq. Today's trading range is between $3.40 and $3.98, with volume at about 1.25 million shares.
Agora's 52-week range is $2.5250 to $6.99.
Aktien in diesem Artikel
|Agora Inc (A) (spons. ADRs)
|2,88
|2,13%
