Agora lud am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Agora hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 392,2 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 368,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at