AGRANA-Aktie: AGRANA kann Quartalsgewinn deutlich steigern

Das Konzernergebnis stieg von 12,1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nun 36,1 Mio. Euro. Der Gewinnanstieg sei unter anderem auf die "sehr positive Entwicklung" im Geschäftsbereich Ethanol zurückzuführen, teilte die AGRANA Donnerstagfrüh mit.

Das Betriebsergebnis (Ebit) im ersten Quartal kletterte um 146,9 Prozent auf 51,6 Mio. Euro, der Umsatz erhöhte sich um 25,6 Prozent auf 886,3 Mio. Euro. "Die Herausforderungen durch verstärkte Marktvolatilitäten aufgrund des Ukraine-Krieges haben wir bisher gut gemeistert", kommentierte AGRANA-Chef Markus Mühleisen die Quartalszahlen in einer Aussendung. Die gestiegenen Energiepreise in der Produktion hätten aber alle Segmente belastet. "Die Inflation ist ein Thema, welches alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette herausfordert und daher versuchen wir zunächst alle Effizienzen in unseren Handlungsbereichen bestmöglich auszuschöpfen", sagte Mühleisen. Man erhöhe die Verkaufspreise "nur dann, wenn es nicht mehr anders geht".

Ein besser laufendendes Fruchtsaftkonzentratgeschäft ließ den Betriebsgewinn im Segment Frucht auf 19,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,9 Mio. Euro) steigen. Erfreulich sei auch, dass "nach langer Zeit" mit plus 2,4 Mio. Euro wieder ein positives Quartals-Ebit im Segment Zucker erwirtschaftet wurde, so der AGRANA-Chef. Das sehr starke Ebit-Anstieg im Stärke-Geschäftsbereich auf 29,3 Mio. Euro (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro) ist laut AGRANA "auf den margenstarken Geschäftsbereich Ethanol sowie auf die allgemein noch preisgesicherten Rohstoffe (inklusive Energie) zurückzuführen".

Für das Gesamtjahr 2022/23 rechnet das AGRANA-Management mit einem "sehr deutlichen Anstieg" beim Ergebnis der Betriebstätigkeit und mit einem "deutlichen Anstieg" beim Konzernumsatz. "Der Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass der Krieg in der Ukraine temporär und regional begrenzt bleibt, die physische Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet ist und sich innerhalb des Geschäftsjahres 2022/23 die Absatz- und Beschaffungsmärkte wieder teilweise normalisieren können", hieß es von der AGRANA. Man erwarte, die insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preise, in neuen Kundenverträgen weitergeben zu können.

cri/phsphs

(APA)