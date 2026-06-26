AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Verkauf
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26.06.2026 11:30:00
AGRANA-Aktie höher: Gesellschaft verkauft Teile des Geländes am Standort Leopoldsdorf
Die börsenotierte AGRANA hat sich von weiteren Teilen des Geländes der ehemaligen Zuckerfabrik Leopoldsdorf getrennt: Die Schweizer PCS-Holding erwarb rund 50 Hektar des Geländes. Ein anderer Teil des Geländes wurde bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet, an dem die PCS Holding mit knapp 31 Prozent beteiligt ist.
In der von Stadler errichteten Werkhalle werden unter anderem die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet und die Doppelstockzüge der ÖBB auf Typentests vorbereitet. Die AGRANA wird den Standort, der über einen Bahnanschluss verfügt, weiter als Zucker-Logistikhub führen.
Die AGRANA-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,43 Prozent auf 11,60 Euro.
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Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG