AGRANA-Aktie höher: Gesellschaft verkauft Teile des Geländes am Standort Leopoldsdorf

AGRANA verkauft Teile des ehemaligen Zuckerfabrik-Geländes in Leopoldsdorf an einen Schweizer Investor. Gleichzeitig bleibt der Standort als Logistikzentrum für den Zuckerbereich erhalten.

Die börsenotierte AGRANA hat sich von weiteren Teilen des Geländes der ehemaligen Zuckerfabrik Leopoldsdorf getrennt: Die Schweizer PCS-Holding erwarb rund 50 Hektar des Geländes. Ein anderer Teil des Geländes wurde bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet, an dem die PCS Holding mit knapp 31 Prozent beteiligt ist.

In der von Stadler errichteten Werkhalle werden unter anderem die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet und die Doppelstockzüge der ÖBB auf Typentests vorbereitet. Die AGRANA wird den Standort, der über einen Bahnanschluss verfügt, weiter als Zucker-Logistikhub führen.

Die AGRANA-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,43 Prozent auf 11,60 Euro.