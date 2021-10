AGRANA-Aktie legt zu: Leicht überdurchschnittliche Erntemenge bei Zuckerrüben erwartet

Die AGRANA rechnet mit etwa drei Millionen Tonnen Rüben, berichtet der ORF-Niederösterreich. Der Rüsselkäfer sorgte demnach heuer für deutlich weniger Schaden als in den vergangenen Jahren. Dabei geholfen hat vor allem das feucht-kühle Wetter im Frühling.

"Es ist wieder eine Freude, wenn man durch die Gegend fährt und sich die Rübenbestände ansieht", wird Rübenbauern-Präsident Ernst Karpfinger im Bericht zitiert. "Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir über den Berg sind." Aktuell würden auch andere Zuckerrübensorten angebaut, die einen höheren Zuckergehalt haben. "Und auch der Markt in Europa hat sich wieder eingependelt", so Karpfinger. "Die Jahre der Überproduktion sind vorbei, Angebot und Nachfrage halten sich wieder die Waage."

Karpfinger hofft, dass auch wieder mehr Landwirte Rüben anbauen. Für den Betrieb beider Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf (beide in Niederösterreich) ist für die AGRANA, wie vielfach berichtet, eine Anbaufläche von mindestens 38.000 Hektar notwendig. Weil diese Hürde im Vorjahr zunächst deutlich unterschritten wurde, hatte es von der AGRANA geheißen, die Fabrik in Leopoldsdorf werde stillgelegt. Seit die notwendigen Flächen dank einiger Zuckerln fürs Anbauen von Zuckerrüben doch noch minimal überschritten wurden, gilt die Fabrik als vorerst gesichert. Für nächstes Jahr laufen nunmehr laut ORF-NÖ seit Mitte der Woche die sogenannten Kontrahierungsversammlungen. Die Rübenbauern werden dabei über die von der AGRANA angebotenen Verträge informiert.

Aktien von AGRANA gewannen am Dienstag in Wien schlussendlich 1,98 Prozent auf 18,50 Euro hinzu.

phs

APA