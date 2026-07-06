AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Ausschüttung sinkt
|
06.07.2026 09:45:00
AGRANA-Aktie mit Gewinnen: Aktionären bekommen nur noch die Hälfte der Dividende
Das Vorhaben war bereits bei der Bekanntgabe des tiefroten Konzernergebnisses von minus 35,6 Mio. Euro im Mai angekündigt worden, am Freitag folgte schließlich der Beschluss, ging aus einer Aussendung der AGRANA hervor. Die Dividendenhöhe orientierte sich auch an Cashflow und Verschuldung, hieß es.
Die AGRANA-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,42 Prozent auf 12 Euro.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG
Nachrichten zu AGRANA
|
03.07.26
|EQS-HV: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-AGM: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividend Announcement (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 € (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: AGRANA Annual General Meeting votes for a dividend of €0.35 (EQS Group)
|
01.07.26
|AGRANA-Aktie legt zu: EBIT im 1. Quartal 2026 gesteigert - Umsatz zurückgegangen (APA)
|
01.07.26
|EQS-News: AGRANA Preliminary results for the first quarter 2026|27 (EQS Group)
|
01.07.26
|EQS-News: AGRANA: Erste Ergebnisse zum Q1 2026|27 (EQS Group)