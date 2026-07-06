AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Ausschüttung sinkt
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06.07.2026 11:16:00
AGRANA-Aktie mit Verlusten: Aktionäre bekommen nur noch die Hälfte der Dividende
Das Vorhaben war bereits bei der Bekanntgabe des tiefroten Konzernergebnisses von minus 35,6 Mio. Euro im Mai angekündigt worden, am Freitag folgte schließlich der Beschluss, ging aus einer Aussendung der AGRANA hervor. Die Dividendenhöhe orientierte sich auch an Cashflow und Verschuldung, hieß es.
Die AGRANA-Aktie verliert in Wien zeitweise 0,42 Prozent auf 11,90 Euro.
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Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG
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