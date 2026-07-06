AGRANA Aktie

AGRANA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

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Ausschüttung sinkt 06.07.2026 11:16:00

AGRANA-Aktie mit Verlusten: Aktionäre bekommen nur noch die Hälfte der Dividende

AGRANA-Aktie mit Verlusten: Aktionäre bekommen nur noch die Hälfte der Dividende

Die Dividende des börsennotierten AGRANA-Konzerns fürs Geschäftsjahr 2025/26 ist bei der Hauptversammlung im Vergleich zur Ausschüttung im Jahr davor auf 0,35 Euro halbiert worden.

Das Vorhaben war bereits bei der Bekanntgabe des tiefroten Konzernergebnisses von minus 35,6 Mio. Euro im Mai angekündigt worden, am Freitag folgte schließlich der Beschluss, ging aus einer Aussendung der AGRANA hervor. Die Dividendenhöhe orientierte sich auch an Cashflow und Verschuldung, hieß es.

Die AGRANA-Aktie verliert in Wien zeitweise 0,42 Prozent auf 11,90 Euro.

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Wegen Abschreibungen: AGRANA-Jahresverlust in Millionenhöhe - Aktie fällt

Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG

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