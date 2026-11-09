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Dürre treibt Zuckerpreise 09.11.2026 14:46:00

AGRANA-Chef rechnet wegen Dürre mit steigenden Zuckerpreisen - Aktie im Minus

AGRANA-Chef rechnet wegen Dürre mit steigenden Zuckerpreisen - Aktie im Minus

AGRANA-Chef Stephan Büttner erwartet wegen der Dürre höhere Zuckerpreise im kommenden Jahr.

Alleine in Österreich dürfte heuer wie berichtet rund 40 Prozent der Rübenernte ausfallen. "Wenn flächendeckend in Europa eine solche Missernte vorhanden ist, trifft uns das alle. Die Preise steigen natürlich entsprechend der Versorgungslage", sagte er am Rande einer Pressekonferenz am Montag. Anlass war die Vorstellung des AMA-Gütesiegels für die Marke "Wiener Zucker".

Die Versorgung mit heimischer Ware werde man aber weiter sicherstellen können, auch wenn heuer weniger Rüben verarbeitet werden, betonte der Konzernchef. Rüben aus dem Ausland kaufe man nicht zu. Bei Haushaltszucker liegt der Marktanteil von AGRANA laut Büttner in den Supermärkten aktuell bei 60 bis 70 Prozent, hier gebe es also "noch Luft nach oben", wie er bei dem Medientermin sagte. Mehr Sichtbarkeit für heimischen Zucker erhoffe er sich von der Kooperation mit der AMA, deren Gütesiegel sich seit kurzem auch auf den Verpackungen von "Wiener Zucker" findet.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sprach mit Verweis auf die Schließung des Zuckerwerks in Leopoldsdorf (Niederösterreich) im vergangenen Jahr von einer "herausfordernden Zeit" für den Markt. Umso mehr gelte es, das verbliebene AGRANA-Werk in Tulln zu erhalten, wofür das Gütesiegel auch die Konsumentenseite sensibilisieren könne, so der Politiker. In ein ähnliches Horn stieß AMA-Marketing-Chefin Christina Mutenthaler-Sipek: Das Gütesiegel stehe für eine Herkunftsgarantie, Qualität und strenge Kontrollen, Wertschöpfung lasse sich so in Österreich halten. Auch AMA-Marketing-Aufsichtsratsvorsitzender Lorenz Mayr appellierte an die Konsumentinnen und Konsumenten, sich mit heimischer Ware zu versorgen und so den Standort zu sichern.

Die AGRANA-Aktie gibt in Wien zeitweise 0,85 Prozent auf 11,60 Euro nach.

tpo/cri

APA

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