AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
03.07.2026 17:53:00
Agrana-Dividende halbiert
Die Dividende des börsennotierten Agrana-Konzerns fürs Geschäftsjahr 2025/26 ist bei der Hauptversammlung im Vergleich zur Ausschüttung im Jahr davor auf 0,35 Euro halbiert worden. Das Vorhaben war bereits bei der Bekanntgabe des tiefroten Konzernergebnisses von minus 35,6 Mio. Euro im Mai angekündigt worden, am Freitag folgte schließlich der Beschluss, ging aus einer Aussendung der Agrana hervor. Die Dividendenhöhe orientierte sich auch an Cashflow und Verschuldung, hieß es.
phs
ISIN AT000AGRANA3 WEB http://www.agrana.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGRANA
|
03.07.26
|EQS-HV: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-AGM: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividend Announcement (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 € (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: AGRANA Annual General Meeting votes for a dividend of €0.35 (EQS Group)
|
01.07.26
|AGRANA-Aktie legt zu: EBIT im 1. Quartal 2026 gesteigert - Umsatz zurückgegangen (APA)
|
01.07.26