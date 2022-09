Agrana erwartet Zuckerrübenernte von 2,5 Mio. Tonnen

Die Agrana erwartet heuer eine Rübenmenge in Österreich von 2,5 Mio. Tonnen. "Wir kalkulieren aufgrund der Dürre im Durchschnitt mit rund 72 Tonnen je Hektar statt mehr als 80 Tonnen im vorigen Jahr", sagte Generaldirektor Markus Mühleisen. Obwohl die kritische Menge von 3 Mio. Tonnen für den Betrieb beider Zuckerfabriken in Österreich nicht erreicht wurde, sei man auch vom Standort Leopoldsdorf überzeugt, der in den Vorjahren wackelte. Rückenwind kommt vom Zuckerpreis.

Die Preise, die Landwirte erwarten können, liegen bei mehr als 60 Euro je Tonne - es gibt historische Höchstpreise", sagte Mühleisen vor Journalisten und Journalistinnen. Derzeit werden auch schon die Rüben-Anbauflächen fürs kommende Jahr kontrahiert. Und auch hier zeige sich, dass weiter beide Zuckerfabriken betrieben werden dürften: "Die Voraussetzungen sind so gut auch in Hinblick auf die Entwicklung der Zuckerpreise, dass wir zusammen mit den Bauern überzeugt sind, dass wir in Zukunft die nötigen Flächen zusammenbekommen", so der Agrana-Chef.

Die Ernte werde im Sinne der Entwicklung der Rüben aus jetziger Sicht Ende September beginnen - im Gegensatz zu Deutschland, wo sie aufgrund der Energiethematik zum Teil bereits dieser Tage begann. Denn die Zuckerkampagnen sind energieintensiv. Die Agrana - Herstellerin der Marke "Wiener Zucker" - sieht in der aktuellen Energiekrise aber keinesfalls Kampagnen gefährdet.

phs/tpo

