Agrar- und Nahrungsmittelexporte im Vorjahr leicht angestiegen

Die heimischen Lebensmittelexporte haben 2022 leicht zugelegt. Nach einer Schätzung der AMA-Marketing stieg die Menge der Ausfuhren zum Vorjahr um 1,8 Prozent, wobei sich das Volumen der Importe mit einem Minus von 0,7 Prozent verringert hat. Inflationsbedingt in die Höhe geschnellt sind die Export- und Importwerte. Der agrarische Außenhandel ergab dabei ein Defizit von 160 Mio. Euro, nachdem die Bilanz 2021 in etwa ausgeglichen und 2020 erstmals positiv ausgefallen war.

So wird der Exportwert aufgrund des hohen Preisniveaus mit 15,6 Prozent auf 16 Mrd. Euro kräftig ansteigen, jener der Einfuhren dürfte sich um 16,4 Prozent auf etwa 16,2 Mrd. Euro erhöhen. Exportschlager waren wie schon in den letzten Jahren Milchprodukte, die im Zeitkorridor von Jänner bis September 2022 mehr als 1,2 Mrd. Euro ausmachten und im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode noch einmal deutlich an Wert zulegten (+22,4 Prozent).

Auf erhebliche Nachfrage stieß zwischen Jänner und September mit 640 Mio. Euro auch veredeltes Obst und Gemüse (+13,9 Prozent). Bei Wurstprodukten betrug der Wert der Ausfuhren gut 520 Mio. Euro (+13,7 Prozent). Deutlich werden die enormen Preissteigerungen im vergangenen Jahr zudem beim Exportwert von Getreide, der mit einem Plus von 31,4 Prozent kräftig anzog.

Wichtigstes Abnehmerland blieb weiter Deutschland. Der Wert der Ausfuhren stieg bis September 2022 um gut 15 Prozent auf 4,4 Mrd. Euro, das entspricht etwas mehr als einem Drittel des gesamten agrarischen Exportvolumens Österreichs. Vor allem Milchprodukte, Rindfleisch sowie veredeltes Obst und Gemüse waren beim großen Nachbarn gefragt. Auf Platz zwei im Ranking folgte Italien mit 1,3 Mrd. Euro. Dahinter reihte sich die USA (560 Mio. Euro), dicht gefolgt von den Niederlanden (458 Mio. Euro) und der Schweiz (450 Mio. Euro).

Kriegsbedingt stark rückläufig fiel der bilaterale Handel mit der Ukraine aus, der auf der Exportseite mengenmäßig um 36,3 Prozent eingebrochen ist. Der Wert der Ausfuhren verringerte sich dabei um 23 Prozent. Nach Russland gab es mit Blick auf den Warenwert hingegen einen Anstieg: Dieser legte im Vergleich zum Vorjahr in etwa um ein Drittel zu.

Die Daten der AMA beziehen sich auf Produkte der Zollkapitel 1 bis 24. Die Kapitel 1 bis 15 sind landwirtschaftsnah. Die restlichen Kapitel sind verarbeitete Produkte der Lebensmittelindustrie.

