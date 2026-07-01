Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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01.07.2026 16:23:41
Agrarchemiekonzern Syngenta ernennt neuen CEO
Von Patrick Thomas
DOW JONES--Der CEO des Agrarchemiekonzerns Syngenta, Jeff Rowe, tritt Anfang August von der Konzernspitze zurück. Zu seinem Nachfolger wurde der operative Vorstand (COO) und ehemalige Leiter des China-Geschäfts, Hengde Qin, bestellt. Rowe wird seine Position bis zum 1. August weiterführen, bevor er in die USA zurückkehrt, wie der Konzern mitteilte.
Syngenta mit Sitz in der Schweiz ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen Staatskonzerns China National Chemical, bekannt als ChemChina. Der Unternehmen ist der größte Anbieter von Pflanzenschutzmitteln in den USA und ein bedeutender Lieferant von Saatgut und konkurriert unter anderem mit Bayer.
Rowe, ein Landwirt aus Illinois in fünfter Generation und ehemaliger Manager bei DuPont Pioneer, leitete den größten Geschäftsbereich von Syngenta, bevor er im Januar 2024 zum CEO ernannt wurde. Er steuerte das Unternehmen durch eine schwierige Agrarkonjunktur, die das Geschäft unter Druck gesetzt hatte und verwarf Pläne für einen Börsengang an der Shanghai Stock Exchange unter Verweis wegen des aktuellen Branchenumfeldes.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)
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