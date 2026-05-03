Agrarminister Rainer fordert Steuerbefreiung für Biokraftstoffe

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) spricht sich für eine vollständige Steuerbefreiung von Biokraftstoffen aus, um deren Einsatz in der Landwirtschaft zu fördern. Eine solche Maßnahme würde Biokraftstoffe günstiger machen und zugleich die heimische Produktion ankurbeln, sagte Rainer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Minister verwies darauf, dass insbesondere größere landwirtschaftliche Maschinen auch künftig auf Verbrennungsmotoren angewiesen seien. "Hier müssen wir stärker auf Biokraftstoffe setzen", betonte Rainer. Neben klassischem Biodiesel nannte er auch Biomethan aus Biogasanlagen als wichtige Alternative. Bereits seit diesem Jahr würden Biokraftstoffe bei der Agrardieselrückerstattung berücksichtigt.

Rainer: "Versorgungssicherheit entsteht vor der eigenen Haustür"

Zugleich plädierte Rainer dafür, die Produktion entsprechender Energieträger in Deutschland auszubauen. Dies stärke sowohl den Klimaschutz als auch die Unabhängigkeit von fossilen Importen. "Versorgungssicherheit entsteht nicht am Weltmarkt, sondern vor der eigenen Haustür", sagte er.

Kritisch äußerte sich Rainer zu Plänen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung kleiner Biogasanlagen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu beenden. Kleine Anlagen seien ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung im ländlichen Raum und verwerteten Abfälle sowie Reststoffe sinnvoll. "Es wäre falsch, dieses Potenzial zu schwächen", sagte der CSU-Politiker.

Man stehe hierzu innerhalb der Bundesregierung im Austausch, so Rainer. Ziel sei es, die Rolle kleiner Biogasanlagen im weiteren Verfahren zu sichern und die regionale Energieerzeugung zu stärken./lig/DP/zb