Agratio urban design: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Agratio urban design präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren 90,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Agratio urban design 9,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at