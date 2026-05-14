Agratio urban design: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Agratio urban design hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 145,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 120,55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,84 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 335,42 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 274,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 36,98 Milliarden JPY gegenüber 30,74 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at