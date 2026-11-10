Agratio urban design: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Agratio urban design lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 179,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 103,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12,01 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Agratio urban design 9,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at