Agratio urban design stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Agratio urban design veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 37,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Agratio urban design mit einem Umsatz von insgesamt 6,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at