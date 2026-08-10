Agratio urban design: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Agratio urban design hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 64,97 JPY gegenüber 48,41 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at