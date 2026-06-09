Agree Realty Aktie
WKN: 890700 / ISIN: US0084921008
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09.06.2026 16:09:33
Agree Realty And Global Net Lease: One Yields 4%, One Yields 8%. The Balance Sheet Sets The Spread.
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