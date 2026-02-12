Agree Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Agree Realty lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 160,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 190,5 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 1,77 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Agree Realty 1,78 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 718,40 Millionen USD – ein Plus von 16,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Agree Realty 617,50 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at