Agree Realty Aktie
WKN: 890700 / ISIN: US0084921008
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06.09.2026 04:55:01
Agree Realty Director Rakolta Buys 20,136 Shares for $1.5 Million
John Jr Rakolta, Director of Agree Realty (NYSE:ADC), purchased 20,136 shares of common stock for a transaction value of approximately $1.5 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($73.23); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($73.20).Agree Realty maintains a substantial institutional-grade retail real estate portfolio generating approximately $779.6 million in TTM revenue with $217 million in net income. The company's net-lease business model provides structural advantages through tenant-funded property maintenance and capital expenditures, positioning it competitively within the retail REIT sector. With a market capitalization of $9 billion and operations across a geographically diversified footprint, Agree Realty demonstrates scale and operational resilience in the commercial real estate market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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