Agree Realty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Agree Realty lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Agree Realty 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 213,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at