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17.07.2026 06:31:29
Agri-Tech (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Agri-Tech (India) präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agri-Tech (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen INR im Vergleich zu 1,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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