Agri-Tech (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Agri-Tech (India) veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,00 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Agri-Tech (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at