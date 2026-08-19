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19.08.2026 06:31:29
Agria Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Agria Group ließ sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agria Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Agria Group im vergangenen Quartal 45,8 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Agria Group 112,2 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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