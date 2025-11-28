Agria Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Agria Group stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 247,7 Millionen BGN, während im Vorjahreszeitraum 163,0 Millionen BGN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at