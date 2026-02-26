Agria Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agria Group ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agria Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Agria Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 80,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,580 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Agria Group ein Gewinn pro Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 429,71 Millionen EUR – ein Plus von 35,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Agria Group 317,88 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at