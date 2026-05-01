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01.05.2026 06:31:29
Agricultural Bank of China (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Agricultural Bank of China (A) stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,21 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Agricultural Bank of China (A) mit 0,210 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Im abgelaufenen Quartal hat Agricultural Bank of China (A) 360,13 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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