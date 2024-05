Agricultural Bank of China (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Agricultural Bank of China (A) hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 186,15 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 189,37 Milliarden CNY gelegen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,215 CNY sowie einen Umsatz von 174,67 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at