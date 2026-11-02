Agricultural Bank of China (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Agricultural Bank of China (A) hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Agricultural Bank of China (A) 345,04 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at