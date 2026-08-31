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31.08.2026 06:31:29
Agricultural Bank of China (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Agricultural Bank of China (A) hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,45 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 343,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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