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31.08.2026 06:31:29
Agricultural Bank of China (H) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Agricultural Bank of China (H) hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Agricultural Bank of China (H) im vergangenen Quartal 409,45 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Agricultural Bank of China (H) 372,17 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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