Agricultural Bank of China (H) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (H) hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,30 HKD. Im letzten Jahr hatte Agricultural Bank of China (H) einen Gewinn von 0,250 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 415,68 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 374,60 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at