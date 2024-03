Agricultural Bank of China (H) legte Quartalsergebnis vor

Agricultural Bank of China (H) stellte am 29.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,163 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 161,34 Milliarden CNY gesehen hatten.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,738 CNY und einen Umsatz von 714,72 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at