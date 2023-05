Agricultural Bank of China (H) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agricultural Bank of China (H) veröffentlichte am 01.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,200 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,200 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,01 Prozent auf 189,37 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 205,86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at