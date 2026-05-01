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01.05.2026 06:31:29
Agricultural Bank of China (H) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Agricultural Bank of China (H) ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agricultural Bank of China (H) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 408,28 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Agricultural Bank of China (H) einen Umsatz von 371,06 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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