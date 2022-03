Agricultural Bank of China (H) präsentierte Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (H) gab am 31.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,110 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168,62 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 160,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,110 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 168,62 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,650 CNY gegenüber 0,590 CNY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Agricultural Bank of China (H) 721,75 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 659,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,632 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 707,52 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at