Agricultural Bank of China Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Agricultural Bank of China Un hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 0,670 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,69 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,26 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at