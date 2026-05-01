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01.05.2026 06:31:29
Agricultural Bank of China Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Agricultural Bank of China Un hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,69 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,25 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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