Agricultural Solutions-Aktie vor dem IPO: BASF beauftragt Banken für Börsengang

BASF hatte angekündigt, Agricultural Solutions in der Rechtsform einer Societas Europaea (SE) an die Frankfurter Wertpapierbörse bringen zu wollen. Die Entscheidung über Durchführung oder Zeitpunkt eines Börsengangs sei aber noch nicht getroffen worden und hänge von verschiedenen Faktoren ab.

Die rechtliche und operative Trennung des Geschäfts verlaufe planmäßig, so BASF weiter. Es seien bislang 80 Prozent des globalen Agricultural-Solutions-Geschäfts auf eigenständige Gesellschaften übertragen worden, die ein neues, branchenspezifisches ERP (Enterprise Resource Planning)-System nutzen.

Auf einem Kapitalmarkttag am 24. November wird BASF einen strategischen und operativen Überblick über den Geschäftsbereich geben.

DJG/mgo/ros

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